Wéér gaat het mis: bus zit al uren vast onder Nijmeegse brug

,,Ik had niet in de gaten dat het viaduct zo laag is”, zegt de chauffeur van het door defensie ingehuurde busbedrijf. Het bordje op de brug waarop de doorrijhoogte is aangegeven - 2,9 meter - had hij naar eigen zeggen over het hoofd gezien.



Chauffeurs die eerder de fout in gingen, klaagden ook al over de in hun ogen gebrekkige bebording rondom het viaduct. De gemeente Nijmegen is het daar niet mee eens en liet eerder weten dat er duidelijk staat aangegeven hoe hoog de onderdoorgang is.



Afsluiten voor autoverkeer

De gemeente is overigens al langer van plan het viaduct af te sluiten voor autoverkeer. De bewuste passage is niet ingericht om grote hoeveelheden autoverkeer te kunnen verwerken.



De chauffeur van de bus met militairen heeft de vering laten zakken en hoopt zijn weg snel te kunnen vervolgen. Eerder lieten chauffeurs de banden van hun vrachtauto deels leeglopen om los te komen.