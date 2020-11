Weer krijgt Nijmegen een nieuwe teststraat: in de Papierfabriek heb je na vijf minuten de uitslag

Hélène schrikt van botheid en arrogantie bij studie naar jeugdzorg: ‘Nederland is kampioen kinderen opsluiten’

5 november De Nijmeegse journaliste Hélène van Beek deed onderzoek naar misstanden in gesloten jeugdzorginstellingen. Ze schreef de verhalen die haar wakker hielden op in het boek: Kinderen van de Staat, Jeugdzorg in ademnood.