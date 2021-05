Wéér rijdt een vrachtwagen zich klem onder berucht viaduct bij De Oversteek in Nijmegen

update | video File door omvergebla­zen vrachtwa­gen op A50, ook op andere plaatsen schade en overlast door harde wind

17:52 ERLECOM/NIJMEGEN/MALDEN/VEENENDAAL - De harde wind heeft dinsdag voor veel schade gezorgd in de regio. Even voor 16.00 uur waaide een vrachtwagen om op de A50, daardoor ontstond een lange file. Automobilisten moesten rekening houden met een vertraging van anderhalf uur. Ook waaide er een grote tent bij de McDonald's in Oosterhout, bij Nijmegen, om. Ook heeft de storm gevolgen voor mensen die een coronatest zouden doen. Het testpaviljoen Arnhem-Nijmegen, de grootste testlocatie van de regio, is gesloten. Ook de vaccinatielocatie van de GGD in Malden is dicht, net als de coronateststraat in Veenendaal.