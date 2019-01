Weer sneeuw verwacht: NS past vrijdagochtend de dienstregeling rond Arnhem en Nijmegen aan

De sprinter van Zutphen naar Arnhem en Nijmegen rijdt eens per half uur in plaats van eens per kwartier.

Verder grijpt NS vooral in de regio Eindhoven fors in. De intercity van Amsterdam naar Eindhoven rijdt vier keer in plaats van de gebruikelijke zes keer.



De maatregel geldt alleen tijdens de ochtendspits. Ook op het traject Deventer - Apeldoorn moeten reizigers rekening houden met minder treinen. Vanaf 10.00 uur pakt de NS de gewone dienstregeling weer op.



De maatregel wordt hoe dan ook uitgevoerd, of het sneeuwt of niet. Ook woensdag reed de NS met minder treinen, omdat er sneeuw was voorspeld. Toen die uiteindelijk uitbleef, was het fysiek niet mogelijk de normale dienstregeling op te pakken. ,,We zetten treinen en personeel op bepaalde plaatsen neer. Dat kun je niet zomaar aanpassen‘’, zo legt een woordvoerder uit.



Om diezelfde reden kan de NS nu ook al zeggen dat vanaf 10.00 uur het normale spoorboekje weer wordt aangehouden.