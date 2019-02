Weer stroomstoring in Nijmegen

Wanbetaler verkeers­boe­tes krijgt wielklem van politie in Nijmegen

16:52 NIJMEGEN - De politie in Nijmegen gaat met ingang van aankomende maandag wielklemmen inzetten als dwangmiddel bij structurele wanbetalers van verkeersboetes. De klem verdwijnt pas op het moment dat een schuld is voldaan of een betalingsregeling is getroffen.