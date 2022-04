Weer teksten op Byzantijnse kapel in Nijmegen, waar ook Russisch-orthodoxe diensten worden gehouden

Vervuilen­de brom- en snorfiet­sen in Nijmegen massaal naar de sloop: subsidie voor slooprege­ling nu al op

NIJMEGEN - Eigenaren van oude, vervuilende brommers of snorfietsen kunnen geen gebruik meer maken van de ‘anti-bromsubsidie’ van de gemeente Nijmegen. De subsidiepot voor 2022 is al helemaal leeg. In ruil voor het inleveren van hun ronkende tweewieler van vóór 2011 kregen gebruikers van deze regeling 400 euro.

13 april