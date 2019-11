Weer treinverkeer tussen Oss en Den Bosch na eerdere aanrijding

Proef: rijbewijs en paspoort thuisbe­zorgd door koerier

7:40 NIJMEGEN - Geen lange wachtrijen of gedoe in de stadswinkel: inwoners van Nijmegen kunnen waarschijnlijk volgend jaar hun nieuwe paspoort of rijbewijs thuis laten bezorgen. Of op het werk, als dat makkelijker is. Het stadsbestuur gaat de mogelijkheden daartoe snel onderzoeken.