Weer wachten in de rij voor de Nijmeegse milieustraat

NIJMEGEN - Het is deze laatste (vrije) dagen van het jaar weer druk met bezoekers bij de milieustraat van de Nijmeegse afvalinzamelaar Dar aan de Kanaalstraat. De wachttijden lopen op sommige momenten op tot een uur en auto’s moeten dan aansluiten in een file op de Kanaalstraat. Die breidt zich soms uit tot aan de Energieweg.

,,Het is de gebruikelijke drukte aan het einde van het jaar’’, legt Dar-directeur Bart de Bruin uit. ,,We hebben al speciaal verkeersregelaars ingeschakeld, bij de milieustraten aan de Kanaalstraat en op bedrijventerrein Bijsterhuizen. Het is voor veel mensen de tijd om, samen met de kinderen, even lekker op te ruimen.’’

Langere wachttijd door coronamaatregelen

De wachttijden lopen op omdat er vanwege corona nog steeds maar een beperkt aantal bezoekers bij de diverse afvalbakken wordt toegelaten. De Bruin: ,,We houden rekening met de gezondheid van onze bezoekers en van onze medewerkers.’’

Een bezoeker meldt op woensdag dat hij nu al voor de derde dag op rij probeert om van zijn afval af te komen. ,,Op maandag was ik er om kwart voor vijf, maar toen ging de poort vlak voor mijn neus dicht. Het was nog wel geen vijf uur, maar volgens de Dar-medewerker stond er nog voor een uur bezoekers op het terrein. Dinsdag ging ik vroeger, om één uur, maar toen was de rij zo lang dat ik maar ben omgekeerd. Vandaag nam ik maar mijn laptop mee en kon ik in de auto nog wat werken. Ik dacht, het is lunchtijd, misschien is het wel rustig. Ik heb er ongeveer een uur over gedaan. Het was overigens allemaal gratis afval dat ik wegbracht: papier, plastic en glas. Ik wilde dat niet in de tuin laten liggen, want dan wordt het zo’n rommel. Gelukkig woon ik dichtbij, hier een paar honderd meter vandaan.’’

In voorjaar ook al een gekkenhuis

De meeste wachtenden in de rij zijn verrast door de drukte. ,,Het is vakantie en ik wil van mijn rotzooi af’’, zegt er een. Een ander: ,,Ik kon alleen vandaag een auto lenen, dus ik moest wel.’’ Zelfs de verkeersregelaar is verbaasd. ,,Ik ben normaal beveiliger en ben hier voor het eerst. Dit had ik niet verwacht.’’

In de eerste maanden van de lockdown van voorjaar 2020 was het al een gekkenhuis in de regionale milieustraten. De wachttijden liepen op tot anderhalf uur. Directeur De Bruin overwoog zelfs even om de milieustraten helemaal te sluiten. ,,Blijf even thuis en kom niet met twee doosjes papier naar ons toe. Bij een grote verbouwing is het natuurlijk wél noodzakelijk om het afval weg te brengen”, zei de Dar-directeur destijds. Uiteindelijk bleek die rigoureuze maatregel niet nodig: in de zomer keerde de rust weer.

Veel meer karton

De afgelopen maand is met name de hoeveelheid karton enorm toegenomen, constateert hij. Van kerstpakketten en pakketjes met spullen die mensen hebben laten bezorgen.

Op donderdag gaat de milieustraat een uur eerder dicht, vanwege oudjaar. De poort blijft tot 16.00 uur open.