Weg met gevaarlijke gevelplaten in álle gebouwen in Nijmegen

Roodbaar­den mogen gratis naar de film, figuranten zien zichzelf terug

1 juli NIJMEGEN - Mannen met rode baarden mochten zaterdagavond gratis naar de film: Redbad. Een film over stoere Vikingen en Franken. In Filmhuis Lux in Nijmegen zat de halve zaal vol met roodbaarden. Voor sommigen was de film extra speciaal, want zij zagen zichzelf terug als figurant in de film.