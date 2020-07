Wegenwacht Jan verruilt na dertig jaar de auto voor de fiets in Nijmegen: ‘Mensen zullen versteld staan’

Dat is even wennen: na dertig jaar werken als pechhulpverlener bij ANWB, verruilt Jan van Raaij (59) zijn gele Wegenwachtauto voor een fiets.



,,Gelukkig ben ik een echte fietsliefhebber. Zodra de zon schijnt, trekken mijn vrouw en ik erop uit met onze elektrische fietsen richting Groesbeek of Elst. Met het vinden van de weg en mijn conditie zit het dus wel goed.’’



Het fietsteam van ANWB bestaat naast Jan uit Roel, Menno en Bas. Bas van der Ven (47): ,,Ik ben ervan overtuigd dat de fietshulp aan slaat in Nijmegen. Nijmegen profileert zich als een groene fietsstad. Het barst er tegenwoordig van de elektrische fietsers.



We zullen regelmatig fietsbanden moeten verwisselen, maar we blijven ook nog steeds aan alle andere voertuigen – zoals auto’s en scootmobiels – hulp bieden.’’