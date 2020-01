Wegzakkende Waal en IJssel dreigen onbevaarbaar te worden

,,Eigenlijk is het bevaarbaar houden van de rivier een veel grotere opgave dan de hoogwaterbescherming’’, stelt directeur Alphons van Winden van bureau Stroming vandaag in een interview in de Gelderlander.



De rivierbodem slijt namelijk uit en is in 150 jaar zo'n 2,5 meter lager komen te liggen. Omdat er leidingen onder de rivierbodem liggen en de bodem op sommige plekken met beton is verstevigd, ontstaan er drempels voor boten.



Zeker bij lage waterstanden in de rivier heeft dat tot gevolg dat boten niet meer kunnen varen of minder zwaar beladen kunnen worden. In 2018 leidde dit al tot onder meer grote problemen in de leveranties van brandstoffen.



Rijnministers

,,We gaan hierover met alle Rijnministers in het hele stroomgebied praten”, stelt minister Cora van Nieuwenhuizen (infrastructuur en waterstaat). Want de maatregelen die bijvoorbeeld in Duitsland rond de Rijn worden genomen, hebben gevolgen voor de Nederlandse rivieren.