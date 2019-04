Weinig files bij werk aan Waalbrug: automobilisten passen zich snel aan

Een kleine 2.700 van de 12.000 automobilisten die regelmatig over de Waalbrug en de Oversteek rijden, willen zo veel mogelijk de avondspits mijden. Zij hebben zich aangemeld bij het project SlimSpitsen dat het komend anderhalf jaar moet zorgen dat het verkeer blijft doorstromen in Nijmegen, ondanks het werk aan de Waalbrug. Daar is een bedrag van anderhalf miljoen euro voor beschikbaar, vooral voor communicatie en allerlei vormen van beloning. Zo zijn er beloningen beschikbaar voor forensen die met de fiets, openbaar vervoer of per e-bike naar de stad reizen of thuis werken. Het helpt ook als ze niet rijden tussen 15.00 en 19.00 uur maar op andere tijdstippen.



Over de doorstroming in de eerste weken van het werk aan de Waalbrug is wethouder Tiemens zeer tevreden. ,,Het gaat fantastisch. Jarenlang voorbereidend werk werpt de vruchten af. De verkeerslichten zijn goed ingeregeld, verkeerspleinen zijn aangepast, alles om de doorstroming op gang te houden. Het werkt ook heel goed dat de lijnbussen voorrang krijgen op de Waalbrug, waardoor ze redelijk op tijd kunnen rijden.”