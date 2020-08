Weinig sfeer op de coronabestendige intromarkt: ‘Zonde van de feestweek’

VIDEONIJMEGEN - Met een uitgeklede ‘sportdag’ van een uur en een kale informatiemarkt in het Goffertpark ging zondag in Nijmegen de introductie van start voor zo’n 4.500 nieuwe studenten van de Radboud Universiteit. De eerste kennismaking was, vanwege corona, sober.

De ‘intromarkt’ waarbij normaal wel 200 organisaties zich aan de nieuwkomers presenteren, was zondag niet de vrolijke bedoening die het normaal is. Er was geen muziek, geen terras met drank, en gasten liepen niet lukraak tussen opeengepakte kramen op en neer. En vooral: er waren minder kramen (120) en mensen. In plaats van een eendaags evenement, is de markt nu over vier dagen uitgesmeerd.

,,Normaal komen er in Park Brakkenstein in drie uur wel vijfduizend mensen langs", zegt introductiecoördinator Dionne Aldus. ,,Nu hebben we vier dagen van vijf uur. En het Goffertpark is ook veel groter.”

Volledig scherm Clubjes studenten verdwalen op de uitgestrekte intromakt in het Goffertpark. Afstand houden kon makkelijk, maar was soms toch moeilijk. © DG

Zee van ruimte

Stewards vroegen clubjes studenten af en toe wel afstand van elkaar te houden, maar verder verdronken de bezoekers in die zee van ruimte tussen de kramen. Zondag waren alleen de eerstejaars van de faculteit der Letteren en faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica welkom. Ze moesten in één richting langs de kramen lopen, waar steeds ook maar drie mensen tegelijk mochten staan.

Die instructies bleken overbodig. Doordat er tussen de rijen kramen wel tientallen meters ruimte zat, slenterden clubjes studenten veelal door het midden rond, zonder veel acht te slaan op de promotiematerialen van de verenigingen die zich presenteerden.

Gemengde reacties

De reacties bij eerstejaars waren gemengd. Zo vindt de Cuijkse Sam van Stokkum - eerstejaars Arts and Culture Studies - het wel best dat de introductie nu vrijwel helemaal digitaal is: ,,Ik keek helemaal niet uit naar dat gefeest.” Studiegenoot Siene Verbeek uit Eindhoven baalt wel: ,,Zonde van de feestweek. Nu maak je wel minder snel vrienden.”