Wekelijks giftig gas in 120 containers, omwonenden vrezen voor hun gezondheid

mijn hobby Jac laat zijn grote verzame­ling sinterklaa­s­el­pees zien: ‘De Roetmoppen of De Chicklets kunnen echt niet meer’

3 december NIJMEGEN - In de Vasim in Nijmegen hangt kunstenaar Jac. Splinter (60) zijn collectie sinterklaas-elpeehoezen in de vorm van een stoomboot aan het plafond. 91 stuks heeft hij er in twintig jaar bij elkaar vergaard. Ze zijn vrijdagmiddag te zien.