Wendy en haar kinderen moeten van rechter huis uit vanwege drugshandel van partner: ‘Ik vind het onmenselijk’

Column Annemarie Haverkamp Ook al gaan we niet naar Spanje, voor Job is het de vakantie waar hij naar toe leefde

11:29 Anderhalf uur, geeft de routeplanner aan. Dat is niks! Zouden we naar Spanje gaan, dan duurde alleen de rolstoeltaxirit van huis naar vliegveld al zo lang. Daar moesten we dan minstens twee uur wachten, aansluitend vier uur hangen in een vliegtuig, opnieuw wachten op een aangepaste taxi en dan nog een uur zweten op de achterbank met de koffers op schoot.