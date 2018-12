Wereldberoemde Coca Cola-truck doet Nijmeegse hogeschool aan: ‘Niet echt de kerstgedachte’

En nee, zo stelt de cola-fabrikant, het is géén replica. Wel is de vrachtwagen uit de commercial - die alweer dateert uit 1995 - volledig omgebouwd, met binnenin een heuse ruimte waar bezoekers bij de Kerstman op schoot kunnen en mee kunnen zingen met kersthits.

Geinig gezicht

In Nijmegen parkeerde de kersttruck voor de campus van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen. Van een extreme drukte was rondom het middaguur in ieder geval geen sprake. Slechts een handvol studenten neemt de moeite om een kijkje te nemen. ,,En het is natuurlijk de ideale mogelijkheid om even bij de Kerstman op schoot te mogen’’, zegt één van hen. Toch, warme kerstgevoelens krijgt hij niet bij het zien van het rode gevaarte: ,,Zoiets commercieels belichaamt natuurlijk alles behalve de kerstgedachte, maar het is wel een geinig gezicht.”