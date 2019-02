Werk aan Waalbrug op 4 maart van start, vanaf eind maart anderhalf jaar verkeershinder verwacht

Vijf vragen over Dit moet je weten als je auto is uitgebrand

19 februari NIJMEGEN - Liefst zeven auto’s gingen in de nacht van maandag op dinsdag in vlammen op in Nijmegen. Het is zeker niet de enige plaats die de laatste tijd geteisterd wordt door autobranden. Ook in Grave, Culemborg, Ede en Arnhem zijn de laatste weken meerdere wagens uitgebrand die vermoedelijk waren aangestoken. Wat moet je verzekeringstechnisch doen na zo'n brand? En neemt het aantal autobranden echt zo toe in de regio? De Gelderlander zet het op een rij.