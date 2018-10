Werk aan Waalkade gaat dertig weken duren, autoverkeer in de ban

In die tijd wordt alle verkeer geweerd: bussen en auto's moeten over de singels rijden. Ook daarna is er definitief geen ruimte meer voor doorgaand verkeer, alleen enkele buslijnen keren terug.



De aannemers denken dertig weken bezig te zijn. Dat betekent dat de kade in ieder geval niet voor eind mei 2019 klaar zal zijn. Het werk had eigenlijk al meteen na de zomervakantie moeten beginnen, maar het duurde wat langer voordat de gemeente een aannemer had gekozen. Diverse evenementen zoals de bruggenloop en de najaarskermis waren al bij voorbaat verplaatst, wat achteraf niet nodig was geweest. De startdatum is nog steeds niet helemaal zeker, omdat de vergunningverlening nog niet helemaal rond is.



De nieuwe Waalkade wordt deels verlaagd en krijgt veel groen: gras en bomen.