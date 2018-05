'Werknemers failliet Vérian krijgen loon'

Bij de belastingdienst heeft Vérian een schuld van twee miljoen. ,,En ook het pensioenfonds moet nog geld krijgen’’, bevestigt Houtman. Volgens FNV-vakbondbestuurder Wim van der Hoorn is onder meer T-zorg in de race voor overname, nadat die eerder had afgezegd. ,,Mogelijk om tactische redenen. Door te dreigen dat de prijs te hoog is, hopen overnamekandidaten dat ze duurdere werknemers met langere dienstverbanden en zieken niet hoeven over te nemen.’’



FNV zegt daar niet in te zullen trappen. ,,We eisen dat alle werknemers met de huidige rechten en plichten worden overgenomen.’’