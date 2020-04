Werknemers NXP krijgen gezichtsbescherming: bandana's tegen corona

,,Mensen die zich niet comfortabel voelen, kunnen ervoor kiezen. Het is vrijwillig en het gaat meer om bewustwording,” zegt topman Guido Dierick van NXP Nederland waartoe de fabriek in Nijmegen behoort. Het initiatief komt van NXP. Ook medewerkers in Eindhoven krijgen, als ze dat willen, een gezichtsbescherming.



Voor de nog eens driehonderd werknemers die elke dag in de cleanrooms van de Nijmeegse chipfabriek werken, is dat niet nodig, Zij dragen al speciale cleanroompakken.



Een van de andere maatregelen is de temperatuurmeting van alle medewerkers. Voordat ze de Nijmeegse fabriek in gaan, gaan ze onder een poortje door met een camera aan het plafond die warmte detecteert. Het is een check ter plekke of een werknemer wellicht koorts heeft.