Werkstraf na ‘bloedstollende’ achtervolging met 160 kilometer per uur door Nijmegen

ARNHEM – ,,Wat ik las over de achtervolging was bloedstollend. En ik ben wel wat gewend”, aldus de politierechter dinsdag in de zaak tegen een 21-jarige Nijmegenaar. Ze legde hem een werkstraf en een rijverbod op voor gevaarlijk rijgedrag en het weigeren mee te werken aan een bloedonderzoek.

De verdachte gaf toe dat hij onder invloed was van alcohol en cocaïne toen hij in de nacht van 16 op 17 maart dit jaar op de vlucht sloeg voor de politie. Drie keer ging hij door rood, hij reed tegen het verkeer in, slipte en ging bij de Tweede Walstraat vlak langs een groepje voetgangers op een stoep.

,,Dat het is afgelopen met alleen maar blikschade mag wel een wonder heten. Maar dat is niet aan u te danken”, aldus de politierechter.

Met de auto naar huis na uitgaan

De Nijmegenaar vertelde dat hij die avond in de stad was uitgeweest en had bedacht dat hij die anderhalve kilometer naar zijn vriendin wel met de auto kon gaan. Hij reed op de Pontanusstraat rakelings langs geparkeerde auto’s en een lantaarnpaal. Op de Ziekerstraat passeerde hij een politieauto en reed hij hard door de bocht.

Hij ging met 160 kilometer per uur slingerend over de Nieuwe Ubbergseweg, terwijl daar een limiet van 80 kilometer per uur geldt. Op de Baron van Voorst tot Voorststraat reed hij ook slingerend en ging hij rakelings langs geparkeerde auto’s.

Grijnzen en er weer vandoor

Omdat hij weigerde te stoppen, tikten de agenten die hem volgden hem van achteren even aan. Hij stopte, maar toen een agent naar hem toe kwam en maande uit te stappen, grijnsde hij even en ging hij er weer vandoor.

Uit angst voor ongelukken, ging de politie op een gegeven moment wat langzamer rijden.

Uiteindelijk reed een andere politieauto de verdachte klem. Hij moest mee naar het bureau en weigerde daar mee te werken aan bloedonderzoek.

,,Ik was in paniek geraakt”, aldus de verdachte. Hij was bang betrapt te worden met cocaïne op zak. ,,Het is een heel grote fout geweest.” Hij zegt geen drugs meer te gebruiken.

De rechter legde hem al met al een werkstraf op van 120 uur waarvan de helft voorwaardelijk, plus reclasseringscontact om het drugsgebruik in de gaten te houden en een rijverbod van vijftien maanden waarvan drie maanden voorwaardelijk.