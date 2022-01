Werkstraf voor broers die in Nijmegen oplichter te grazen namen: ‘Terwijl hij de boef was in het hele verhaal’

ARNHEM – Twee broers die vorig jaar maart in Nijmegen een vermeende oplichter uit Apeldoorn te grazen hebben genomen, zijn vrijdag veroordeeld tot een werkstraf. ,,Terwijl hij de boef was in het hele verhaal.”

De uit Almere afkomstige broers (32 en 21) hoorden van de vrouw van hun neef, een Haagse profvoetballer, dat de Apeldoorner voor 8.000 euro kleding bij haar had gekocht via internet en nooit had betaald.

Ook eigen familie bedrogen

De vrouw was via social media in contact gekomen met andere gedupeerden, uit Noord-Brabant. Ze brachten een bezoek aan de moeder van de vermeende oplichter in Apeldoorn, maar dat liep op niets uit. De moeder had verteld dat haar zoon haar en andere familieleden ook had bestolen en dat ze hem het huis had uitgezet. Sindsdien zou haar zoon in een hotel in Amsterdam wonen.

De gedupeerden lokten de vermeende oplichter daarop naar het station in Dukenburg door zich via snapchat voor te doen als een meisje dat geïnteresseerd was in schoenen. De vrouw vroeg de broers met haar daar naartoe te gaan.

In auto gedwongen

Ze troffen de man op de parkeerplaats bij het station aan met nog andere mensen. De vermeende oplichter vertelde dat hij de spullen van de gedupeerden in zijn hotel in Amsterdam had liggen. Hij werd vervolgens gedwongen in een auto te gaan zitten en werd meegenomen naar Amsterdam. De broers reden er met de vrouw van hun neef achteraan.

Een getuige had het voorval gezien en alarm geslagen. De politie zette de achtervolging in en hield de auto’s bij Culemborg aan. De vermeende oplichter zei dat hij was geslagen door de broers en die werden daarop in de boeien geslagen.

Grens overschreden door klappen uit te delen

De officier van justitie eiste twee weken geleden een werkstraf van zestig uur waarvan twintig uur voorwaardelijk. De strafzaak tegen andere betrokkenen bleek voorwaardelijk geseponeerd te zijn. Ze noemde het ‘begrijpelijk’ dat gedupeerden zelf probeerden hun spullen en geld terug te krijgen, aangezien politie en justitie vaak niet toe komen aan dergelijke zaken. Maar ze vond dat de broers een grens hadden overschreden door klappen uit te delen.

De broers vonden het allemaal overdreven. Ze ontkenden geweld te hebben gebruikt. De jongste had zich verbaasd over de aanhouding. ,,Voor zoiets kleins, zoveel politie”, zei hij. ,,Terwijl hij de boef was in het hele verhaal.”

De rechtbank noemt het kwalijk als de Apeldoorner zich schuldig heeft gemaakt aan oplichting, maar stelt dat deze hier niet terechtstaat. Ze vindt het begrijpelijk als slachtoffers boos zijn en hun spullen terug willen. Maar, stelt ze, dat is geen rechtvaardiging voor het plegen van misdrijven.

Omdat de andere betrokkenen er met een waarschuwing van af kwamen, hield ze het op een werkstraf van zestig uur waarvan de helft voorwaardelijk.

Het is niet duidelijk of en wanneer de vermeende oplichter voor de rechtbank moet verschijnen.