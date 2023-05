Westerbork overlevende Eva Weyl (87) krijgt Europese Erespeld voor haar lessen op school over de Holocaust

Op huwelijks­reis naar Auschwitz: zij trouwden in Kamp Westerbork

Honderden stellen trouwden in de oorlog in Kamp Westerbork: uit liefde en vaak in de hoop op uitstel van deportatie. Fotografen legden tal van huwelijken vast. Sommige echtparen vonden vier dagen na de huwelijksvoltrekking al de dood in een concentratiekamp. ‘Op huwelijksreis naar Auschwitz.’