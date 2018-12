Wetenschap onder de kerstboom: dit zijn de tien geboden over Kerstmis

Maak van het kerstfeest geen routine

Als het altijd feest is, is het nooit feest, stelt theoloog en monnik Thomas Quartier. En dus moeten winkels niet in oktober al kerstballen uitstallen en moet de kerstboom pas ná Sinterklaas worden opgetuigd. Want anders krijg je een 'voortdurend feestje'. ,,Ze leiden af van het bijzondere moment.” De nachtmis en de kerstviering zijn momenten van bezinning, maar een boswandeling of een kerstconcert is dat evenzeer, vindt Quartier. Zijn tip: maak het in huis donker, steek een paar kaarsen aan en vertel elkaar wat je in elkaar ziet of hoe je de zin van het leven ervaart.