Wethouder Frings bij afscheid: ‘Vak is veel zwaarder geworden’

Volgens hem leidt een gebrek aan kennis van de geschiedenis onder twitteraars tot vluchtigheid. ,,Veel mensen roepen maar wat. Bestuurders worden er wel op afgerekend.’’



Wethouder Frings stopt op advies van zijn cardioloog. Officieel is hij sinds 1 maart niet meer in functie.



Voor Frings kwam er daarmee een einde aan een politieke carrière in Nijmegen, die in 2002 begon. Hij was de eerste vier jaar raadslid voor GroenLinks, vanaf 2006 fractievoorzitter. Aan het eind van dat jaar trok hij zich terug uit de politiek na het overlijden van zijn vrouw.



Hij maakte in 2009 een comeback als raadslid in Venlo, hij woonde inmiddels in Arcen, en in 2011 werd hij gevraagd wethouder te worden in de gemeente Lingewaard. Een jaar later maakte hij de overstap naar Nijmegen, waar hij vanaf dat moment wethouder was.