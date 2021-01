Wethouder: Hulptraject tippelaarster zinloos als tippelzone openblijft

Dat zegt wethouder Grete Visser (Zorg, D66). Komende maand gaat zij in debat met de raad, die in meerderheid sluiting van de tippelzone niet ziet zitten. Burgemeester en wethouders willen dat juist wel, per 1 februari 2022.



Uit het circuit geholpen

Het voorstel is dat de 28 sekswerkers per 1 februari begeleiding en zorg krijgen. Ze krijgen hulp bij het afkicken van een verslaving, huisvesting en een traject naar ander werk. Over een jaar, vanaf voorjaar 2022, mogen ze dan niet meer werken op de tippelzone. Een vergelijkbare werkwijze in Groningen liet volgens Visser zien dat het lot van 95 procent van de vrouwen verbeterde.