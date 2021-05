Wethouder Molenaar over controle via ict: ‘Nepaccounts zijn in sommige gevallen niet zo verkeerd’

Wist u dat de gemeente Nijmegen ook mensen online in de gaten houdt om bijvoorbeeld bijstandsfraude op te sporen?

,,Toen ik het artikel daarover in de Volkskrant las, dacht ik wel meteen ‘oh jee’. Ik heb de studies bekeken die de bron vormden van het nieuws en toen bleek dat het toch niet zo heel erg was. Er zijn een heleboel manieren om online te monitoren en heel veel mag wel. In sommige gevallen is het niet zo verkeerd het te doen, als het om veiligheid of om het opsporen van fraude gaat. Ik heb het meteen nagevraagd en Nijmegen doet het alleen als het niet anders kan. Als we er dus op een andere manier niet achter kunnen komen. Ambtenaren die het doen, zijn speciaal opgeleid en het gebeurt zorgvuldig. Ethiek en privacy zijn belangrijk, daar wordt ook over gesproken.”



Maar wat er exact allemaal gebeurt, wordt momenteel toch nog onderzocht?

,,Dat klopt. Ik heb gevraagd een inventarisatie te maken en daar is nu iemand mee bezig. Wat doen we en doen we dat goed? Ook de speciale functionaris persoonsgegevens die we in dienst hebben, kijkt mee. Verder bestuderen juristen of het wettelijk is toegestaan wat we doen. De wet- en regelgeving is op dit gebied niet zo duidelijk, bleek uit onderzoek. Over een paar weken moet het beeld duidelijk zijn.’’