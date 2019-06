Wethouder: Nuon zal boete niet innen als klanten van warmtenet af willen

Klanten krijgen binnen twee weken een brief

,,Die brief gaan ze binnen twee weken krijgen”, zei Tiemens die informatie had ingewonnen daarover bij Nuon. Alle klanten van het warmtenet krijgen een persoonlijke brief van de Nuon waarin het bedrijf de klanten een aanbod doet. Als ze het accepteren, is de boete definitief van tafel. Ook notarissen krijgen een brief van Nuon waarin staat dat er geen boeteclausules in koopcontracten thuishoren. Tijdens een informatieavond op 14 mei heeft Nuon die stappen ook aangekondigd.

Boos over Nieuwsuur

Tiemens ging er tijdens het interview met het tv-programma Nieuwsuur van uit, dat zaterdag werd uitgezonden, dat Nuon die brief al had geschreven. Dat was dus niet zo. Diverse raadsleden toonden zich de afgelopen dagen erg boos over die uitspraken van de wethouder. Tiemens erkende dat per abuis de boete van 50.000 euro nog steeds in veel koopcontracten is opgenomen.



Ze zei er al een tijdje voor te pleiten dat de koppeling van de prijzen van aardgas en warmte wordt losgelaten bij de rijksoverheid. Die is vastgesteld om klanten te beschermen, maar nu de prijs van aardgas snel stijgt, is de koppeling niet meer wenselijk.