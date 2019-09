Wethouder verrast, Lent heeft plots een Gretha Thunbergstraat

Vierdaags tekenfesti­val The Big Draw begint vandaag, en brengt het hele jaar door kunst op straat

7:01 NIJMEGEN - The Big Draw brengt in Nijmegen kunst naar het publiek. Niet alleen tijdens het vierdaagse tekenfestival dat vandaag begint, maar het hele jaar door. Dat is zichtbaar in de stad. Het meest in het oog springend, zijn de huizenhoge muurschilderingen in de Bloemerstraat en op de Honig. Ook de Vlaamse Gas is opgefleurd met kunst.