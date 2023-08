‘Wie bepaalt wanneer een boom gerooid moet worden?’

Historisch debuutduel Krayenhoff in derde klasse tegen Heijen, Fusieclub DDV’23 speelt eerste wedstrijd ooit tegen OBW

Krayenhoff moet voor zijn allereerste wedstrijd ooit in derde klasse naar Heijen. Daar is op zondag 24 september de competitie-ouverture tegen de club van die naam. Een week later spelen de Nijmegenaren, afgelopen seizoen voor het eerst in het clubbestaan kampioen van de vierde klasse, hun eerste thuiswedstrijd op dat niveau, tegen Festilent uit Zeeland.