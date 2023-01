Wie gaat er voor de klas staan in de regio Nijmegen? Campagne voor carièreswitch krijgt extra impuls

met video Voor baby Ella was geen plek in studenten­huis van Nienke (24): ‘Het liefst had ik haar constant bij me’

NIJMEGEN - Nienke Mullink (24) kreeg midden in haar studententijd een baby. Omdat haar studentenkamer geen geschikte plek was om een baby op te voeden en ze geen betere woonruimte kon krijgen, leefde ze noodgedwongen een deel van de week gescheiden van haar dochter. Nu, na bijna drie jaar, is er een oplossing en wonen Nienke en Ella (3) eindelijk samen.

23 januari