Wie heeft een wijnrek nodig, of een stapel bordjes, lijmklem, emmer...? Zo kom je ook van jouw rotzooi af

En er liggen nog veel meer bruikbare en onbruikbare spullen, los en in zakken. Bordje erbij met de tekst ‘Alles gratis meenemen’. De vorige bewoner, een oude, alleenwonende man, is naar een zorgcentrum verhuisd. Nu wordt het pand verkocht en moet het leeg worden opgeleverd aan de toekomstige bewoners. De verkopende partij wil kennelijk op deze manier van zijn troep afkomen. Eerder lag er ook al een stapel afval in de tuin die een paar dagen later weer weg was, aldus de buurvrouw.

‘Niet de bedoeling’

Sinds dinsdag ligt er deze grote hoop afdankers. Er stoppen regelmatig mensen om te neuzen in de berg, soms nemen ze dingen mee met de auto, zo heeft een buurvrouw gezien. Ze hoopt dat de boel niet te lang blijft liggen.



,,Dit is niet de bedoeling”, laat een woordvoerder van de gemeente Nijmegen weten. Volgens de regels van de DAR mag je grofvuil in de tuin of op eigen terrein zetten als je een afspraak hebt met de afvaldienst om het op te halen. Je riskeert een boete als je zomaar afval aanbiedt.



Toch werkt het wel, want passanten halen spullen op. In de loop van de dag zijn het wijnrek en de boodschappentas al meegenomen. Wie nog een schilderijlijst, een emmer latex, een bijzettafeltje of een lattenbodem nodig heeft, moet snel zijn.



Bekijk hier onze trending video's van dit moment: