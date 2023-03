‘Wie het eerste boven is’, schreeuwde hij. 'Jij mag winnen opa’

Samen zoeken naar foto’s en verhalen van gesneuvel­de soldaten, want ‘het spoor loopt dood’

Hoe ziet de soldaat die in het graf op de begraafplaats in Overloon, Nijmegen of Mook ligt eruit? Wat is zijn verhaal? Heeft hij nog familie? ,,We hebben veel foto's, we kennen al veel verhalen. Maar we zijn op een punt aanbeland dat ieder spoor doodloopt”.