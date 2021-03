Wie is de dode vrouw die op een afgedankt bed naast afvalcontainers werd gevonden?

Politiek over verbouwing V&D-pand: waarom weten wij daar niets van?

25 maart NIJMEGEN - Nijmeegse gemeenteraadsleden zijn onaangenaam verrast dat er serieus wordt gepraat over een ingrijpende verbouwing van de voormalige V&D aan de Grote Markt, terwijl zij van niets weten. ,,Waar staan we in het proces en waarom is de gemeenteraad niet op de hoogte?’’, wil VVD’er Erik van Zanten weten.