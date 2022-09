Wie is de insluiper die met de loper seniorenwoningen binnengaat? ‘Ik heb de voordeur met mijn rollator geblokkeerd’

IJSHOCKEY Clubicoon Cuomo leidt Nijmegen Devils: ‘We beginnen niet op nul, maar het zit er niet ver vanaf’

MALDEN - Een leeggelopen selectie, een kapotte ijshal en een net afgesloten heftige periode in zijn privéleven. Danny Cuomo (67), de nieuwe coach van Nijmegen Devils, begint zaterdag tegen Dordrecht Lions aan het ijshockeyseizoen in de eredivisie. Hij kent nog hoofdbrekens, maar is blij dat hij – weer – terug is.

