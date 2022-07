Wie is de Vierdaagste? Simon: ‘Doordat Suze in 2012 te vroeg werd geboren, kon ik niet van start’

Voor de dertiende keer heeft Simon van Diermen (40) uit Amersfoort de Vierdaagse uitgelopen. Het hadden er veertien kunnen zijn, maar dochter Suze gooide in 2012 roet in het eten.



,,Ze werd 3,5 week te vroeg geboren, op de zondag voor de start, totaal onverwacht. Daardoor kon ik ineens niet meedoen. Ze heeft daarom nog wel wat goed te maken!” Suze: ,,Over twee jaar ben ik 12, dan loop ik mee.” Simon: ,,Daar kijk ik nu al naar uit: dat we samen de intocht beleven op de Via Gladiola, want dat is echt fantastisch.”