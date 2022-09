‘Wie liedjes zingt over homo’s, zet zichzelf voor schut’

column Kale RiesDe afgelopen twee uitwedstrijden van NEC was ik erbij, zowel in Alkmaar als in Heerenveen. Een uitvak gevuld met enthousiaste en luidruchtige NEC-supporters lijkt de standaard te worden voor de Nederlandse stadions die door ons worden bezocht.