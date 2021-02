Wie stak op klaarlichte dag deze flat in Horstacker Nijmegen in brand?

Meteen nadat het vuur geblust was en de brandweer zeker wist dat er ook in de buurwoningen geen slachtoffers waren, begon een onderzoek. ,,Zowel Forensische Opsporing als de recherche hebben onderzoek gedaan bij de woning aan de Horstacker in Nijmegen. We gaan uit van brandstichting bij de voordeur en vragen getuigen die nog niet met ons hebben gesproken om zich te melden", laat een politiewoordvoerder weten.



De brandmelding kwam woensdagmiddag rond 13.50 uur bij de brandweer binnen. De bewoner bevond zich in de woning maar kon veilig de flat verlaten. De man kon zich niet voorstellen dat er door iemand brand was gesticht. Het politieonderzoek wijst dus anders uit.



De politie hoopt bij het oplossen van de brandstichting dat iemand mogelijk beelden heeft gemaakt die informatie bieden. ,,Ook mogelijke beelden uit de omgeving kunnen waardevol zijn voor het onderzoek”, laat de woordvoerder weten. Er is nog niemand aangehouden.



De voordeur van de woning raakte helemaal vernield en er is sprake van aanzienlijke brand- en roetschade aan de huurwoning.