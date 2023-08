Wie was Rob (60), de zachtaardige kunstenaar die na vermoedelijk misdrijf dood in huis lag?

Een zachtaardig kunstenaar, met een vrij teruggetrokken bestaan. Somber, op zichzelf maar ook vriendelijk en iemand met een goed hart. Zo kenmerken buurtbewoners de 60-jarige Rob, die dinsdag dood werd gevonden in zijn bovenwoning in de Nijmeegse wijk Bottendaal. Dit is wat we tot nu toe weten.

Het vermoeden is dat Rob, de bewoner van een bovenwoning in de Dr. Jan Berendsstraat, om het leven is gebracht. Het onderzoek naar zijn dood loopt nog volop, maar het ‘meest aannemelijke scenario’ is volgens de politie dat van een misdrijf.

Bekend figuur

Zijn dood leidt tot geschrokken reacties. Hoewel Rob vrij op zichzelf was, was de kunstenaar voor velen wel een bekend type in de wijk. Iemand die, misschien wel mede door z’n eenzaamheid, graag een praatje maakte. Hij wilde contact met mensen in de buurt, maar écht goede vrienden had hij niet veel. Een type einzelgänger, zeggen mensen.

Buurtbewoners zagen hem als ze door de gemengde negentiende-eeuwse wijk wandelden vaak op z’n balkon of voor z’n huis zitten. Daar was hij dan in de weer met het maken van beelden en kunstwerken van hout. Veelal dierfiguren, zeggen wijkbewoners, of werk dat met de natuur te maken had.