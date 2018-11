Wie wordt de ‘Nerd des Vaderlands’?

,,Er zijn uitvindingen zoals de zelfrijdende auto waarbij de mens niet langer in control is”, zegt Stoelinga. ,,Iemand moet in de media duiding geven aan deze ontwikkelingen en ook wijzen op de risico’s.” Stoelinga zoekt bij voorkeur een vrouw. Een met verstand van zaken en in staat om via de media een breed publiek aan te spreken.



Discussies over bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie worden volgens Stoelinga nu vaak op hoog niveau gevoerd, terwijl de gewone burger verstoken blijft van informatie over de nieuwste technologische ontwikkelingen. Een Nerd des Vaderlands moet daar verandering in brengen.



Zelflerende computers

,,Veel technologische ontwikkelingen vragen om duiding. Als het gaat om kunstmatige intelligentie bijvoorbeeld, dan weten we niet hoe dat werkt. We stoppen allerlei informatie in een computer en krijgen dan een resultaat. Maar hoe we dat resultaat krijgen, weten we niet. Een Nerd des Vaderlands kan ons wijzen op de mogelijkheden en risico’s van bijvoorbeeld zelflerende computers.”



Via Twitter meldden zich bij Stoelinga spontaan kandidaten die de rol van Nerd des Vaderlands willen vervullen. ,,Fijn, maar het ontbreekt nog aan vrouwelijke aanmeldingen. Daar hoop ik op.”



Stoelinga zoekt nog een bedrijf of organisatie die de nieuwe functie samen met haar wil opzetten.