Wie wordt de Nijmeegste? Dit zijn de favorieten!

Schrik en voorzich­tig­heid na nieuws over verziekte werksfeer op stadhuis: ‘Te weinig info om te oordelen’

Het nieuws over de verziekte werksfeer op een afdeling binnen de gemeente Nijmegen leidt voorlopig niet tot ophef in de gemeenteraad. Een aantal leden is geschrokken. Maar, zeggen de meesten: het gaat om individuele zaken, geen reden voor politieke actie.