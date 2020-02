Wie zijn de buitenslapers in Nijmegen - en wat te doen met de overlast?

Politie bevestigt: geschoten in Klim­opstraat Nijmegen, gearres­teer­de mannen op vrije voeten

3 februari NIJMEGEN - In de Klimopstraat in de Nijmeegse buurt Jerusalem is zaterdagochtend geschoten, zo blijkt uit politieonderzoek. Eerder had de politie al laten weten dit te vermoeden.