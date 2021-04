Wielerspeciaalzaak Kersten stopt ermee

Groenlink­ser Huub Bellema­kers beëdigd als raadslid in Nijmegen, ondanks klein protest

31 maart NIJMEGEN - Huub Bellemakers (41) van GroenLinks is woensdag beëdigd als raadslid in de gemeente Nijmegen. Hij vervangt hiermee raadslid Cilia Daemen, die met zwangerschapsverlof is.