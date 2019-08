Wietproef in Gelderland: wat zijn de gevolgen voor...

De politie

De wietproef heeft nauwelijks effect op de georganiseerde wietcriminaliteit. Die is immers gericht op de export, een miljardenbusiness. Naar schatting 70 tot 90 procent van de Nederlandse cannabis (geschat wordt 206 tot 549 ton aan wiet) gaat naar het buitenland. De hennepkwekerijen blijven bestaan. De politie is vooral beducht op extra werk. Ze heeft geen zin om de nieuwe rijkstelers te beveiligen. Er is vrees voor veel meer overlast op straat. Blowers die de legale wiet niet blieven, zoeken hun heil bij straathandelaren. Die vangen hun klanten af bij de coffeeshops.

De burgemeester

Bij de voorbereiding en uitvoering van de wietproef trekken Ahmed Marcouch en Hubert Bruls samen op. Met eenduidig regionaal beleid willen de burgemeesters van Arnhem en Nijmegen voorkomen dat hun steden door criminelen tegen elkaar worden uitgespeeld. Ze gaan intensief samenwerken op gebied van vergunningen, controle en handhaving. Ze willen met hun coffeeshophouders in gesprek. Er is tijd genoeg, zeggen ze. De proef start, eerst moet de wet worden aangepast, begin 2021. Of dat wordt gehaald is onzeker.

De coffeeshophouder

Die ziet z’n eigen aanbod van wiet en hasj verdwijnen. Alle coffeeshops (11 in Arnhem, 13 in Nijmegen) krijgen hetzelfde assortiment. Dat moet nog wel gevarieerd zijn: 15 soorten wiet en 10 soorten hasj. Desondanks vrezen houders ‘eenheidsworst’ en matige kwaliteit. Ook de aanvoer verandert. Van meerdere keren per dag nu, want maximaal 500 gram toegestaan, naar één keer per dag. De voorraad mag omhoog, naar 2 of 3 kilo. Verkopers zijn verplicht klanten goed voor te lichten over de gezondheidsrisico’s. Probleemgebruikers moet hij doorsturen naar instanties.

De gebruiker

Die moet z'n favoriete soort hasj of wiet inruilen voor de smaken die de overheid biedt. Als alternatief kan een gebruiker uitwijken naar andere gemeenten. Of er komt, zoals coffeeshophouders vrezen, weer een dealercircuit op straat op gang. De prijs van een grammetje gaat waarschijnlijk niet veel verschillen van de huidige tarieven. Als het te duur wordt, haken gebruikers af. Te goedkoop? Dan wordt verslaving in de hand gewerkt. Overigens is een lichte prijsstijging niet erg, vindt een Nijmeegse gebruiker. ,,Je weet zeker dat er veilig gekweekt wordt.”