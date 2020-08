Wijk in actie voor om drugs uit huis gezette kinderen in Nijmegen: ‘Zij mogen nooit het slachtoffer worden’

Ook slachtof­fer Anac-schietpar­tij voor rechter; camerabeel­den ripdeal in rechtszaal getoond

18 augustus ARNHEM – Niet alleen een 22-jarige Hagenees staat op 28 oktober terecht voor een schietpartij bij de Anac aan de Energieweg in Nijmegen in november vorig jaar. Ook de 27-jarige Arnhemmer die vol in zijn gezicht werd geraakt en zijn vriendin moeten zich die dag voor de rechter verantwoorden. Camerabeelden van wat vermoedelijk een uit de hand gelopen ripdeal was, zullen in de rechtszaal worden vertoond.