Wijkagent zoekt tevergeefs opvang voor zwerver die in kerk schuilt: ‘Moet ik je voor je hoofd slaan’

Politie valt bovenwo­ning Nijmegen binnen in zoektocht naar drugs en vuurwapens

7 oktober NIJMEGEN - Agenten hebben dinsdagochtend een bovenwoning in Nijmegen doorzocht op zoek naar verboden vuurwapens en drugs. Volgens wijkagent Hans Zweers heeft de politie ook spullen in beslag genomen. De politie is nog op zoek naar de verdachte.