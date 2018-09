Wijkmonitor: het gaat de verkeerde kant op in Tolhuis

De gemiddelde woz-waarde (Wet waardering onroerende zaken) in de wijk is 138.395 euro. Dat is lager dan in het hele stadsdeel Dukenburg. Het percentage huishoudens in financiële problemen is hoger dan gemiddeld in Dukenburg en ook het percentage bijstandsgerechtigden. De school in de wijk wordt door iedereen als lichtpunt gezien.



De veiligheid in Tolhuis scoort gemiddeld, maar bewoners zijn zich onveiliger gaan voelen. De meldingsbereidheid voor overlast en criminaliteit is opvallend laag. 'Problemen tussen buren of criminele activiteiten kunnen daardoor langer onopgemerkt blijven', is een van de conclusies in de wijkmonitor.