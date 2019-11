Wijkteams blijken bureaucratische nachtmerrie, hulp moet op de schop

In plaats van snel en slagvaardig de juiste zorg bieden aan kwetsbare wijkbewoners, blijken de teams vooral druk met bureaucratie en het indiceren: keukentafelgesprekken voeren om te bepalen of iemand recht heeft op hulp en hoeveel en welke.



Burgemeester en wethouders hebben nu besloten dat het roer om moet. Er gaat waarschijnlijk al komend jaar een streep door de sociale wijkteams in alle tien stadsdelen. In plaats daarvan komen er 'brede basisteams', die anders zijn georganiseerd en waarvan meer slagkracht wordt verwacht. Een nieuwe zorgorganisatie, al dan niet binnengehaald met een openbare aanbesteding, moet daarvoor garant staan.



Twee soorten basisteams

Uitgangspunt in een deze week gepresenteerd voorstel van het college van B en W is het optuigen van twee soorten basisteams: één voor volwassenen en één voor jeugd en gezin.