Wil jij stoppen met roken? Speel een spelletje op je mobiel

Met een poppetje hol je over een baan. Onderweg kom je foto’s tegen. Neutrale foto’s, daar loop je dwars doorheen. Foto’s van rokende mannen en vrouwen, daar ga je met een grote boog omheen. Een vergissing kost strafpunten.



HitnRun lijkt een doorsneespel voor je mobiel. Niet al te lastig bovendien. Lijkt, want op de achtergrond neemt de game het rokersbrein van jongeren, voor wie dit spel bedoeld is, in de houdgreep. En wel op zo’n manier dat ze steeds minder trek krijgen in de volgende sigaret. Hoe dan?



‘Niet reageren vinden we niet fijn’

,,Mensen willen reageren”, zegt Hanneke Scholten. Ze is onderzoeker aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en promoveerde onlangs op het computerspel dat jongeren van hun nicotineverslaving af kan helpen. Dat reageren zit diep in onze aard: ,,Niet mogen reageren vinden we niet fijn. En omdat je niet mag reageren op rookfoto’s, gaan we die devalueren. We vinden ze onbewust steeds minder leuk. Dat effect werkt door in je dagelijkse leven.”