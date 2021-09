Wilde Belg een seksdate met een meisje van 15 in Nijmegen, of was het toch een verkleedpartij? ‘Hij heeft de schijn tegen’

Column Marcel Rözer Andersom zou Spring­steen vol respect luisteren naar het liedje van Gradus

19 september Ik zie ze nog zo voor me, tijdens de kermis in het dorp. Rozerode rimpelgezichten, zweetkoppen, weemoed in volwassen ogen die ik als puber niet begreep. Volksliedjes werden gezongen alsof het leven ervan afhing. Uw boodschapper brulde hartstochtelijk mee. Wie om 09.30 uur het eerste pilsje pakt, kan om 14.00 uur heel hard zingen.